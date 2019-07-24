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Gizemfrit’ten engelsiz yaşama destek

Sakarya’da kurulan ve bugün dünyanın ikinci büyük emaye kaplama üreticisi olan Gizemfrit, ortopedik engelli bireylerin kendi kendini idame ettirebilmesi ve topluma entegrasyonu için harekete geçti.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 13:03
Gizemfrit’ten engelsiz yaşama destek

Sakarya’da kurulan ve bugün dünyanın ikinci büyük emaye kaplama üreticisi olan Gizemfrit, ortopedik engelli bireylerin kendi kendini idame ettirebilmesi ve topluma entegrasyonu için harekete geçti.


Gizemfrit, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’nin yürüttüğü ‘Plastik Kapak’ kampanyasına destek vermek amacıyla harekete geçti. Firma çalışanları, altı ay içinde toplam 10 kilo kapak toplayarak engelli bireylere akülü ve tekerlekli sandalye alınmasına yardımcı oldu. Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’ne ulaştırılacak olan kapaklar, tartım işleminin ardından içindeki yanıcı maddelerden ayrıştırılarak geri dönüşüm firmalarına aktarılacak. Elde edilen gelir, kampanya hesabı aracılığıyla ihtiyaç sahiplerinin akülü ve manuel olan tekerlekli sandalyeler için harcanacak.


Projeye destek vermekten mutluluk duyduklarını ve engelsiz yaşamın herkesin hakkı olduğunu söyleyen Gizemfrit Genel Müdürü Veysi Küçük, “Sadece engelli bireylere değil, hareket sınırı olan herkese karşı empati kurmalıyız. Çünkü sağlıklı bireyler olarak hepimiz birer engelli adayıyız. Biz de bu düşünceden hareket ederek Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’nin yürüttüğü projeye destek vermek istedik. Bu katılımın bir parçası olan, çaba sarf eden tüm çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 13:03
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