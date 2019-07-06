Kişisel bakım için aslında dört mevsim de deodorant kullanmalıyız. Bu kendi temizliğimizin yanı sıra etrafımızdaki insanları kötü kokularla rahatsız etmememiz için son derece önemli. Ev yapımı deodorantlar kimyasal içermediği için kullanıldıktan sonra giysilerde sarı lekeler bırakmaz. Ama piyasada satılan onlarca çeşit deodorant, kumaşları leke içerisinde bırakıyor.

Sarı lekeler neden oluşuyor?

Ter önleyici deodorantların neredeyse büyük bölümünde alüminyum bulunuyor. Cildimizde bulunan protein ile alüminyumun birleşmesiyle söz konusu sarı lekeler meydana geliyor. Oluşan bu sarı lekeleri çoğu zaman temizlemek bir hayli güç oluyor.

Giysilerden deodorant lekesi nasıl çıkar?

Öncelikle lekeli kıyafetleri ılık su dolu bir kovada bekletin. Bu aşamada sıcak hatta kaynar su kullanmayın.

Bir kasede 2 yemek kaşığı karbonat ile suyu karıştırıp macun yapın.

Macunu sudan çıkardığınız giysinin lekeli bölgesine sürün.

Macunu sürdükten sonra bölgeye birkaç damla beyaz sirke damlatın.

Yaklaşık bir saat sonra çamaşırları makinede her zamanki yönteminizle yıkayabilirsiniz.

Şimdiden kolay gelsin.