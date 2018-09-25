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Giysilerdeki yağ lekesini çıkarmak için yapmanız gerekenler

Yağ lekesi nasıl çıkar? Yağ lekesini çıkarmak için hangi yöntemlere başvurmak gerekir?

25 Eylül 2018 Salı 22:03
Giysilerdeki yağ lekesini çıkarmak için yapmanız gerekenler

Yağ lekesini çıkarmanın çeşitli yolları vardır. Bu yöntemlerin etkili olması kullanılan malzemeye bağlıdır. Bazı malzemeler yağı çabucak emerken, bazıları yağı iter. Bu sebeple sadece suyla veya deterjanla temizlik yeterli olmaz. Bu yöntemleri emin olduğunuz ve yıkanabilir kumaşlara uygulamanız gerekir.

Yapılan işlemler; doğal elyaflı, yün, ipek, keten, süet gibi hassas kumaşlar veya astarlı giysilerde kumaş dokusuna zarar verebileceği gibi renklerini de açabilir.

Koku ve boya içermeyen bulaşık deterjanları açık renkli giysilerde yağ lekesi çıkarmak için idealdir. Koyu renkli ürünler için bulaşık deterjanı kullanmak kumaşın renklerini soldurabileceğinden dolayı risklidir.

Yemek yağı lekesi (zeytinyağı, tereyağı, sıvı yağlar) için yağ çözücülü bulaşık sabunu ya da deterjanı kullanabilirsiniz. Bulaşık deterjanlarının limon gibi özlü olanlarını daha fazla asit içerdikleri için tercih etmeyin.

Yeni oluşan yağ lekesinin üzerine kurumadan pudra serpiştirin. Pudra, yağı emdikten sonra temiz bir bezi pudranın üzerine serin ve kumaşı orta sıcaklıkta ütüyle ütüleyin. Kuruyan pudrayı yumuşak bir fırça ile fırçalayın.

İpekli kumaşlardaki yağ lekeleri için amonyak kullanabilirsiniz. Bir bardak suyun içerisine bir fincan amonyak ilave edin. Karışıma batırdığınız bezle lekeyi silin. Sonrasında lekeli bölgenin üzerine kalın kâğıt parçası serin ve kumaşı orta sıcaklıktaki bir ütüyle ütüleyin.

Kadife kumaşlardaki yağ lekesini soğan ile ovun. Kurumasını beklendikten sonra üzerine kâğıt havlu veya tül koyup kumaşı tersinden ütüleyin.

Motor gres ve motor yağı lekesi gibi zor bir yağ lekesi söz konusuysa, leke çıkarma işlemine; fazla yağın, bir kör veya küt ağızlı bıçak kullanılarak kumaştan dikkatlice kazınmasıyla başlanmalıdır. Lekeye vazelin uygulayarak lekenin yumuşamasını sağlayabilirsiniz.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 22:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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