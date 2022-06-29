Giysilerdeki yağ lekeleri nasıl temizlenmeli?

Yağ lekeleri pek çok kadının korktuğu lekelerdendir. Neredeyse her yemekte kullandığımız yağ, sıçrama özelliği göstererek, halıya, kıyafetlerin üzerine ve daha pek çok alana sıçrayabilmektedir. Sürekli oluşabilen bu lekeleri çıkarma düşüncesi bile insanın gözünü korkutabilir, fakat ne yapmanız gerektiğini ve lekelerle nasıl başa çıkmanız gerektiğini biliyorsanız yağ lekelerinden kurtulmak sandığınız kadar zor bir durum değildir.

Pek çok yağ çeşidi vardır. Genelde en fazla karşılaştığımız yemek yağları, yağlı krem, motor yağı ya da gres yağı gibi benzeri yağlardır. Bu yağlardan herhangi biri çok sevdiğiniz bir giysinize ya da halınıza bulaştıysa panik olmayın ve sizin için yazdığımız bu yazıda ki önerilerimize kulak verin.

Çıkmayan yağ lekesi nasıl çıkar?

Yağ lekesine bir miktar tuz serperek bir süre bekledikten sonra bulaşık deterjanı ile silin. - Aynı zamanda karbonat dökmek suretiyle diş fırçası ile ovalayabilirsiniz. - Bazı leke çıkarıcı ürünleri 1 ya da 2 dakika kullanabilirsiniz

Yeni Oluşan Yağ Lekesinin Temizlenmesi

Yeni oluşan yağ lekelerinin, yağ sıçradığı anda ya da döküldüğü anda çıkarılması gibi hızlı bir şekilde müdahale edilirse yağın çıkma durumu o kadar iyidir.

Giydiğiniz, üzerinizde olan kıyafete tereyağı, yemek ya da gres yağı gibi bir takım tam sıvı olmayan katı bir yağ ya da yağlı bir şey döktüyseniz, ilk olarak yapacağınız iş küçük bir kaşım ya da bir bıçak yardımıyla dökülen yağlı maddenin fazlasını hafif bir şekilde bastırmadan kazıyarak alın.

Bu işlemi yapmadan yağlı lekeyi direk peçete, bez gibi şeylerle silmeye ve temizlemeye çalışırsanız yağ bu kumaşa daha da fazla nüfuz eder ve bulaşır.

Aynı zaman da yağlı lekeleri su ile silmeye de çalışmayın.

Yağlar genelde suda çözünmezler bu sebeple su ile temizlemeye çalışmak lekeyi yaymaktan başka bir işe yaramaz.

Su ile temizlemek yerine yağ lekesinin üzerine ve altına bolca pudra, un, nişasta ya da tuz dökerek bir süre bekletinBu maddeler yağı iyice emerek lekeyi çok daha kolay bir şekilde temizlemenizi sağlayacaktır.

Yapacağınız bu işlem sayesinde fazla yağdan kurtulmuş olacaksınız.

Fazla yağdan kurtulduktan sonra, leke üzerine kullanmış olduğunuz farklı bir deterjan damlatın ve küçük bir süngerle ya da parmağınızla dairesel hareketler yaparak deterjanı lekenin üzerine iyice yayın.

Daha sonra lekeli kıyafetin etiketinde belirtilen yıkama talimatlara uyarak çamaşır makinesinde yıkayın.

Sıvı deterjan kullanmadan önce mutlaka ürünün kaç derecede ve nasıl yıkanması gerektiği ile ilgili kullanım önerilerine göz atın.

Yağ Lekeleri İçin Deterjan Seçimi

Yüksek oranda yağ sökücü özelliğinin olması sebebiyle yağ lekesinin üzerine bulaşık deterjanı da uygulamak isteyebilirsiniz. Fakat bulaşık deterjanları içerisinde bulundurduğu bileşenlerden dolayı renk ve koku veren bir takım katkı maddeleri ve asidik maddeler içerebilmektedir. Bu sebeple bulaşık deterjanı ile yapacağınız bu işlemin hassas ya da koyu renk tonlarında ki giysilerinizi zedeleyip zarar verebileceğini de unutmayın.

Kurumuş Yağ Lekelerinin Çıkarılması

Maalesef her zaman yağ lekelerine hızlı bir şekilde, anında müdahale etme olanağınız olmayabilmektedir. Ya da en sevdiğiniz gömleğinize, halınıza ya da başka bir eşyanıza bulaşan yağ lekesini çok daha sonra fark etmiş olabilirsiz.

Üzerinden zaman geçmiş olsa da bu yağ lekelerini çıkarmanız yine de mümkündür.

Yağ lekesinin üzerine birkaç damla sıvı deterjan damlatın ve bir sünger yardımıyla ya da parmağınızla dairesel hareketler yaparak deterjanı yağ lekesinin üzerine iyice yayın.

Daha sonra leke eğer kıyafetinizin üzerindeyse etiketinde belirtilen talimatları da dikkate alarak çamaşır makinesinde yıkayın.

Eğer halı ya da makineye atamayacağınız bir eşyanın üzerine döküldüyse bir bez yardımıyla dairesel hareketlerle diğer köşelere de bulaşmayacak şekilde silebilirsiniz.

Elde yıkamanız gereken bir kıyafetiniz ise elde yıkarken inatçı yağ lekelerinden kurtulmak için kıyafetinizi daha fazla zedelememeye özen gösterin.

Yıkadıktan sonra ise kurutucuya atmadan kendi kendine kurumaya bırakın.

Püf noktaları

Yağ lekesine eğer mümkünse çabuk müdahale edin. Hızlı müdahaleler her zaman çok daha etkili sonuçlar elde etmenize yardımcı olur.

Kıyafetinize ya da halınıza bulaşan yağın fazlasını bıçak ya da kaşık gibi sıyırabileceğiniz bir cisim yardımıyla hafif hafif kazıyarak kabasını alın.

Daha sonra ise yağ lekesinin üzerine bir miktar, tuz, un, nişasta ya da tebeşir tozu gibi toz maddeler dökün.

Bu işlem sayesinde yağın fazlası toz tarafından emilecek ve lekenin çıkması kolaylaşacaktır.

Hangi Deterjan

Çamaşırınızda leke oluşmaması için, ömrünün uzun olması için renk ve türüne uygun, kaliteli bir deterjan seçimi yapın. Bunun için oluşan lekelere direkt olarak uygulanabilen ve toz deterjanlara oranla daha fazla aktif temizleme molekülü içeren etkili ve uygun bir seçim olacaktır.

Normalde kullanmış olduğunuz deterjanın tavsiye edilen doz miktarına ve lekeli giysinize uygun ısıda bir program seçmeye dikkat etmelisiniz. Aksini uyguladığınız zaman çamaşırlarınızdan leke çıkmayabilir ya da giysileriniz yıpranabilir.

Kıyafetlerinizin iç kısmında bulunan etiketin üzerinde yazan yıkama talimatlarına ve deterjanınızın tavsiye edilen doz miktarına mutlaka göz atıp daha sonra yıkayın.

Yağ lekesinin bulunduğu çamaşırlarınızı yıkarken makinenizin tam dolmasını beklemeyin hatta mümkünse yalnızca lekeli kıyafetinizi yıkamaya çalışın.

Bu şekilde deterjan lekeye daha çok nüfuz edecektir.

Lekenin makinede bulunan diğer bir çamaşırlarınıza bulaşmasını önlemek için çok kirlenmiş olan giysilerinizi ayrı yıkamaya özen gösterin.