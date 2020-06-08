Giyim ve ayakkabıda yeni sezona zamlı girildi

Buğra Kardan

Yaz sezonunun başlamasının spekülatörleri harekete geçirdiğine dikkati çeken tüketici hakları savunucuları da her fırsatta “Piyasa denetimleri sıklaştırılsın. Ürün fiyatlarını fahiş oranda arttıran art niyetlilere karşı önlem alınsın” çağrısı yapıyor. Yazlık giyim ürünlerine gelen yoğun talep vurguncuları yeni sezon gömlek, pantolon, etek, tişört ve ayakkabı fiyatlarını fahiş oranda arttırmaya yöneltti. Fiyatların aylık bazda yüzde 6.85 yükselmesi ve tüketici enflasyonunu 0.43 puan yukarı taşıması rahatsızlık uyandırdı.

Stokçulara göz açtırılmamalı

Mayıs ayının zam rekortmenin giyim ve ayakkabı grubu olduğunu kaydeden tüketici derneklerinin yetkilileri, “Yaz sezonunun açılması, vitrinlerin yeni kıyafetlerle dolmasının ardından devreye giren spekülatörler, ürün fiyatlarını şişiriyorlar” ifadesini kullanıyorlar. Aynı yetkililer, Ticaret Bakanlığı’na ise “Stokçulara, zamcılara göz açtırılmasın. Hem üreticiler hem toptancılar hem perakendeciler yakın markaja alınsın” diye sesleniyorlar.

Denetimler etkin olmalı

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar da, Yeni Akit’e yaptığı açıklamada, piyasada denetim eksikliği olduğuna işaret ederek, “Ne yazık ki kafasına göre hareket eden üretici, toptancı ve perakendeci çok” dedi. Haksız fiyat artışlarına karşı ilave tedbirler alınması uyarısında bulunan Çakar, “Ticaret Bakanlığı’nın yapacağı denetimlerle giyim ürünlerinde zam oranı ancak yüzde 7’den yüzde 4’e, 3’e inebilir ama mağduriyetler yine de devam eder. Burada yapılması gereken, denetimlere hız vermek kadar, halkın alım gücünü yükseltici politikaların da etkin bir şekilde tabana yayılması da önemli” mesajını verdi.