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Ekonomi Giyim, inşaat, banka derken şimdi de hastane! Yetkili isim duyurdu: İflas bildirisi yapacak
Ekonomi

Giyim, inşaat, banka derken şimdi de hastane! Yetkili isim duyurdu: İflas bildirisi yapacak

Dünya genelindeki iflas dalgası büyüyor. Ekonomik krizin bu kez hastanelere sıçraması hiç beklenmeyen bir durumdu. İşte kötü haber geldi. Alman Hastaneler Birliği Başkanı Gerald Gass, ülke çapındaki bazı hastanelerin yakında iflas edebileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 08:10:00 -
Giyim, inşaat, banka derken şimdi de hastane! Yetkili isim duyurdu: İflas bildirisi yapacak

Almanya'daki hastanelerin gelecek yıl, bir iflas dalgasıyla karşı karşıya kalmasının beklendiği bildirildi.

Alman Hastaneler Birliği'nce (DKG) yayımlanan rapora göre, ülkedeki hastanelerin yüzde 56'sının 2023'te ekonomik durumunun kötüleşmesi bekleniyor.

Ülkedeki hastanelerde kalifiye sağlık personelinin bulunmasında da sıkıntı yaşanıyor. Her 4 hastaneden 3'ü hemşire açığını kapatmakta güçlük çekiyor.

Raporda, geçen yıl 14 bin 400 olan hemşire açığının 20 bin 600'e yükseldiği, yoğun bakım ünitelerindeki personel açığının yüzde 20'lik artışla 9 bin 500'e ulaştığı belirtildi.

Alman Hastaneler Birliği Başkanı Gerald Gass, Redaktionsnetzwerk Deutschland'a (RND) yaptığı açıklamada, "2023'te hastanelerimize doğru durdurulması güç bir iflas dalgası geliyor" ifadesini kullandı.

Kovid-19 salgınının ülke çapında güçlü bir hastane sistemine sahip olmaları gerektiğini gösterdiğini belirten Gass, "Artık sürpriz kapanışları kaldıramayız." uyarısında bulundu.

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Yorumlar

Bal

Yalancısın utanmaz.

Melo

Zonguldak Ata sözü derki düzelü be. Hep politikacıların yaptıkları yanlışlardan dolayı, mezun yer tavuğu, halk çeker soğuğu.
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