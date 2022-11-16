Giyim devi iflas etti! Binlerce işçi işsiz kaldı

Fransız hazır giyim firması Camaıeu iflasını açıkladı. 2 bin 600 çalışan işsiz kaldı. Tel çitleri kırıp genel merkezi basan işçiler eylem yaptı.

Zincir mağaza kepenk kapattı. 2 bin 600 Fransız işçi işsiz kaldı. Genel merkezi basıp eylem yaptı. 1984 yılında Fransa’da ilk mağazasını açan hazır giyim markası Camaıeu’nun ödemelerde güçlük çektiği için iflas etti. Lille Ticaret Mahkemesi’nin verdiği iflas kararı sonra 38 yıllık tekstil markası Camaıeu Fransa genelinde bulunan 514 mağazasını kapattı. 2 bin 600 çalışanı ise kararın ardından işsiz kaldı.

Bir grup çalışan şirketin genel merkezini bastı. Tel çitleri kırıp içeri giren işçiler eylem yaptı. Slogan atan işçiler haklarının verilmesini talep etti. Şirketin genel direktörü, işçilere “öfkenizi anlıyorum” diyerek cevap verdi. İşçiler, genel merkezde 1 saat kaldıktan sonra ayrıldı.

Şirket iki yıl önceki koronavirüs salgını süresince mağazalarını kapatmıştı. Borçlarını ödeyemeyen firma ekonomik dar boğaza girmişti. Geçen temmuz ayında ise Fransız hükümetinden 48 milyon euro yardım istemişti.