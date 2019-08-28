GittiGidiyor’dan “Süper Market Günleri”

Her ayın bir haftasını “Süper Market Günleri” olarak ilan eden GittiGidiyor, kullanıcılarına yarın akşama kadar gıda ve içecek, anne ve bebek, evcil hayvan, kozmetik ve kişisel bakım ile deterjan ve temizlik kategorilerinde yüzde 50’ye varan indirim fırsatı sunuyor. GittiGidiyor Pazarlama Direktörü Feyza Dereli Fedar, belirli periyot ve dönemlerde kullanıcılara sundukları avantajlı fiyat ve indirimlerin tüketiciler için internetten market alışverişini cazip kıldığını dile getirdi. Fedar, “Her ayın bir haftası binlerce süpermarket ürününü ‘GittiGidiyor Süper Market Günleri’ kampanyamız kapsamında indirimli fiyatlarla kullanıcılarımızla buluşturuyoruz” açıklamasında bulundu.