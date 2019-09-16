0553 313 94 23

GittiGidiyor'da "Gerçek İndirim Günleri" başladı

GittiGidiyor Pazarlama Direktörü Feyza Dereli Fedar:- "Her ay belirli dönemlerde kullanıcılarımızı avantajlı fiyat ve indirimlerle buluşturmayı önemsiyoruz. Önümüzdeki dönemde de yeni kampanyalarla kullanıcılarımıza internetten alışverişin avantajlarını sunmaya devam edeceğiz"

16 Eylül 2019 Pazartesi 10:26
GittiGidiyor'da "Gerçek İndirim Günleri" başladı

İSTANBUL (AA) - GittiGidiyor, kullanıcılarına binlerce üründe yüzde 70'e varan indirim imkanı sağlıyor.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, "Gerçek İndirim Günleri" kampanyası kapsamında 16-18 Eylül tarihleri arasında beyaz eşyadan anne-bebeğe, süpermarketten ev dekorasyona kadar seçili kategorilerdeki tüm ürünlerde yüzde 70'e varan indirim kullanıcılara sunuluyor.

Platform kullanıcılarına ayrıca seçili kategorilerde sepette yüzde 10'a varan indirim fırsatı da bulunuyor.

Süpermarket, yapı market, evcil hayvan ürünleri, kozmetik, ev, dekorasyon, ofis, saat, anne bebek, giyim, aksesuar, spor, outdoor, televizyon, bilgisayar, tablet, beyaz eşya, küçük ev aletleri, cep telefonu, oto lastik, oto ses ve görüntü sistemler kategorilerinde tüm ürünlerde geçerli olan indirime ek olarak sepette yüzde 10'a varan indirim de kullanıcıları bekliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GittiGidiyor Pazarlama Direktörü Feyza Dereli Fedar, sadece seçili ürünlerde değil, 10 farklı kategorideki tüm ürünlerde indirim fırsatı sunarak, kullanıcılarına kampanyalarının adında olduğu gibi "gerçek indirimler" sunduklarını belirtti.

Fedar, “Her ay belirli dönemlerde kullanıcılarımızı avantajlı fiyat ve indirimlerle buluşturmayı önemsiyoruz. Önümüzdeki dönemde de yeni kampanyalarla kullanıcılarımıza internetten alışverişin avantajlarını sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 10:26
  1. GittiGidiyor
  2. indirim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Malazgirt’te milli takım seçmeleri
    1. Malazgirt’te milli takım seçmeleri
    2. Balıkesir polisi uyuşturucuya savaş..
    3. Taekwondo Milli Takımı, Bulgaristan’da..
    4. Otomobilde Eylül ayı fırsatları
    5. İstanbul'da sahte içki operasyonu
    6. Göz şişliği nasıl geçer? Göz şişliği..
    7. Buldan’da 2,5 hektarlık ormanlık alan..
    8. Hız yapan sürücülere radarlı önlem
    9. Karapürçek’te Başpehlivan Orhan Okulu
    10. Taksici kadın müşteriyi tekme tokat..
    11. Deri soyulması neden olur? Ciltte deri..
    12. Tarsus Belediyesi personeline temel..
    13. Akdağ’da yetişen kekikler her derde..
    14. Eski telefonlar Galaxy Note10 ile..
    15. Terör örgütü PKK’ya tepkiler çığ gibi
    16. AK Partili isimden Davutoğlu..
    17. İhracatın Şampiyonu Gülsan Holding’e..
    18. İzmir’de Hareketlilik Haftası..
    19. ABD'li yetkili Suudi petrol..
    20. Mansur Yavaş'a insanlık dersi! Sokağa..
    21. GittiGidiyor'da "Gerçek İndirim..
    22. TDV'den "İslam Dünyasında Gençlik ve..
    23. Muş Belediyesi ekiplerinin 3 saatlik..
    24. Kemer’den Antalyaspor alt yapısına 3..
    25. Mersin'de cep telefonu hırsızlığı..
    26. Afyon’da ihracatın yıldızları ödüle..
    27. THY kampanya yurtdışı 2019 THY..
    28. Kocasını sevgilisine bıçaklattı,..
    29. Hangi anlayışla kolay ki?
    30. Şampiyonlar Ligi’nde heyecan başlıyor
    Para para para…
    Para para para…
    Darbeci Hafter ve BAE’YE ağır darbe!
    Darbeci Hafter ve BAE’YE ağır darbe!
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    CHP'li Başkan, İmamoğlu'nu ti'ye alınca ortalık karıştı! Apar topar kaldırdılar
    CHP'li Başkan, İmamoğlu'nu ti'ye alınca ortalık karıştı! Apar topar kaldırdılar
    Savunma sanayiinde kritik hamle! İmzalar atıldı
    Savunma sanayiinde kritik hamle! İmzalar atıldı

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!
    CHP'li militan gazeteci Akit'e hak verdi, 'Hergele' zıpladı!
    CHP'li militan gazeteci Akit'e hak verdi, 'Hergele' zıpladı!