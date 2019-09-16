Gittigidiyor’da dev indirim GittiGidiyor, bugün başlayıp 18 Eylül akşamına kadar sürecek olan “Gerçek İndirim Günleri” kampanyası ile yüzde 70’e varan indirim fırsatı sunuyor.

50 kategoride 15 milyon ürüne ev sahipliği yapan GittiGidiyor, kullanıcılarına avantajlı kampanyalar sunmayı sürdürüyor. Bugün başlayıp 18 Eylül akşamına kadar sürecek olan “Gerçek İndirim Günleri” kampanyasında yüzde 70’e varan indirim fırsatı sunuluyor. Kampanya kapsamında, süpermarket, yapı market, evcil hayvan ürünleri, kozmetik, ev, dekorasyon, ofis, saat, anne-bebek, giyim, aksesuar, spor outdoor, televizyon, bilgisayar, tablet, beyaz eşya, küçük ev aletleri, cep telefonu, oto lastik, oto ses ve görüntü sistemleri kategorilerinde tüm ürünlerde geçerli olan indirime ek olarak sepette yüzde 10’a varan indirim de kullanıcıları bekliyor.

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