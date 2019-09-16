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Gittigidiyor’da dev indirim

GittiGidiyor, bugün başlayıp 18 Eylül akşamına kadar sürecek olan “Gerçek İndirim Günleri” kampanyası ile yüzde 70’e varan indirim fırsatı sunuyor.

16 Eylül 2019 Pazartesi 11:19
Gittigidiyor’da dev indirim

50 kategoride 15 milyon ürüne ev sahipliği yapan GittiGidiyor, kullanıcılarına avantajlı kampanyalar sunmayı sürdürüyor. Bugün başlayıp 18 Eylül akşamına kadar sürecek olan “Gerçek İndirim Günleri” kampanyasında yüzde 70’e varan indirim fırsatı sunuluyor. Kampanya kapsamında, süpermarket, yapı market, evcil hayvan ürünleri, kozmetik, ev, dekorasyon, ofis, saat, anne-bebek, giyim, aksesuar, spor outdoor, televizyon, bilgisayar, tablet, beyaz eşya, küçük ev aletleri, cep telefonu, oto lastik, oto ses ve görüntü sistemleri kategorilerinde tüm ürünlerde geçerli olan indirime ek olarak sepette yüzde 10’a varan indirim de kullanıcıları bekliyor.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 11:19
  1. GittiGidiyor
  2. Gerçek İndirim Günleri
  3. süpermarket
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  5. evcil hayvan ürünleri
  6. kozmetik
  7. ev
  8. dekorasyon
  9. ofis
  10. saat
  11. anne-bebek
  12. giyim
  13. aksesuar
  14. spor outdoor
  15. televizyon
  16. bilgisayar
  17. tablet
  18. beyaz eşya
  19. küçük ev aletleri
  20. cep telefonu
  21. oto lastik
  22. oto ses ve görüntü sistemleri

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