Gittiği sağlık ocağında dehşet saçtı

Göksel Çağlav Ankara

Sağlıkta şiddet bitmek bilmiyor son olarak Diyarbakır’da bir Aile Hekimi hastasının bıçaklı saldırısına maruz kaldı.

Diyarbakır Kayapınar Lunapark Aile Sağlığı Merkezi Doktoru Aziz Tanelçi muayene ettiği hastası tarafından bıçaklandı. Olay Diyarbakır’da bugün sabah saatlerinde meydana geldi. Dün sabah saatlerinde muayene için gelen hasta ile doktor Tanelçi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Hasta daha sonra akşam saatlerinde Aile Sağlığı Merkezine (ASM) gelerek camlara ve içeriye taşla saldırı düzenledi. Bununla da yetinmeyen saldırgan hasta bugün sabah saatlerine ASM’ye gelerek önce etrafa ardından da doktora saldırdı. ASM’de bulunan cam, masa sandalye kapı ne varsa kırıp döken saldırgan, yumruklarla yetinmeyip beraberinde getirdiği bıçakla doktoru hem elinden hem de omzundan bıçaklayarak yaraladı. ASM’de bulunan hasta ve çalışanların yardımıyla saldırgan ASM’den uzaklaştırılırken, olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alındı. Dr. Tanelçi’nin ilk müdahalesi ASM’de yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Tanelçi’nin tedavisi tamamlandıktan sonra karakola giderek saldırgandan şikayetçi oldu. Dr. Tanelçi’yi Diyarbakır Aile Hekimleri Derneği YK üyeleri Dr. Yıldız Atik, Dr. Serdar Bakıroğlu, Dr. Ömer Yavuz hastanede tedavi sırasında yalnız bırakmadı.

Sosyal medyadan tepki yağdı

Saldırıyı haber alan Türkiye’deki sağlık çalışanları sosyal medya hesaplarından olayı kınayarak tepkilerini dile getirdiler. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) eski Başkan Yardımcısı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan “Burası bir savaş alanı değil burası diyarbakırda aile sağlığı merkezi ve Dr 'un bıçaklandıgi bilgisi geldi #Sağlıkçıyasiddetyasasıfiyasko demiştik diyoruz!!! @AHEF2008” ifadelerini kullanırken, Dr. Erkan Öztürk de, “@drerkan Diyarbakır’da aile hekimine bıçaklı saldırı sonrası muayene odasının hali. Türkiye’de kadınlar ve sağlık çalışanları sürekli şekilde şiddete maruz kalıyorlar. Yeter artık! Ülkeyi yönetenler bu soruna bir çare bulsunlar #SağlıktaŞiddeteHayır” sözleriyle isyan etti.