Gitti ETCEP geldi YOGA

MUSTAFA DURMAZ / İSTANBUL

"Öteki" isimli rezil kitabı daha fazla satabilmek için istismarcılığa soyunan Vahapoğlu, kitabının kapağına başörtülü bir bayan fotoğrafı koydu.

Başörtülü ve açık iki kadının sözde öyküsünü kaleme alan Vahapoğlu, kitabında iki kadını buluşturmadan önce uzun uzun muhafazakar ve laik ailelerin hayatlarını anlatıyor.

Konuyu iki kadının birbirlerine ilgisine doğru yönlendiren Vahapoğlu kitabında, yer verdiği Kübra karakterinin erkeklerden pek hoşlanmadığını, eğer kendini engellemezse Esin’e aşık olabileceğine dikkat çekiyor.

Her şeyi denemeye meraklı iki kadın karakteri çizilmek istendiği adı altında, romanda, kadının diğer kadının cinsellik içeren bir hisle yüzünü okşamasından sonra “Bir kızla öpüştün mü hiç?” sorusu sonrduruluyor.

Sapkın ifadelere bolca yer verilen roman, trafik kazasında başörtüsünü çıkartarak hayat kurtarma anlatımı ile son buluyor. Vahapoğlu, bir röportajında "Tesettüre bürünmek sadece görsellik tarafıydı” diyerek başörtüsü istismarcısı olduğunu gözler önüne seriyor.