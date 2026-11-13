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Medya GİSİAD’dan akit’e ziyaret
Medya

GİSİAD’dan akit’e ziyaret

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GİSİAD’dan akit’e ziyaret

Dürüst, ilkeli ve belgeli habercilik anlayışını şiar edinen Akit Medya Grubu, önemli konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Girişimci İş ve Fikir İnsanları Derneği (GİSİAD) Genel Başkanı Remzi Dursunkaya ve beraberindeki heyet, Akit Medya Grubu’na nezaket ziyaretinde bulundu.

MEHMET AYDIN/İST.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, misafirleri Akit Medya Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu ağırladı. Gerçekleştirilen ziyarette Akit Medya Grubu Reklam Genel Müdürü Mehmet Enes Kaçmaz da hazır bulundu.

Görüşmede, yöneticileri arasında ülke gündeminde öne çıkan gelişmeler, ekonomik meseleler, iş dünyasının beklentileri ve güncel konular üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunulurken sivil toplum kuruluşlarının toplumsal ve ekonomik hayattaki rolü ile medya ve iş dünyası arasındaki iş birliği imkânları ele alındı.

 

Öte yandan GİSİAD Genel Başkanı Remzi Dursunkaya, Akit TV ekranlarında yayımlanan “İş ve Ekonomi” programına konuk oldu. Programda iş dünyasına ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Dursunkaya, gündemdeki ekonomik gelişmeler ve girişimcilik konularına dair görüşlerini aktardı.

GİSİAD’ın temelinde fikir ve insan kaynağının bulunduğunu vurgulayan Dursunkaya, derneğin din, dil ve ırk ayrımı gözetmeden vatan, millet ve bayrak anlayışıyla faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade etti. Yaklaşık 20 yıllık sivil toplum tecrübesinin ardından kurumsal bir yapıya kavuşan GİSİAD’ın kısa sürede önemli bir gelişim gösterdiğini belirtti.

Derneğin yurt içindeki yapılanmasının yanı sıra uluslararası alanda da faaliyetlerini genişlettiğini anlatan Dursunkaya, Mardin ve Antalya’da şubeleşme çalışmalarının başladığını, İngiltere’nin başkenti Londra’da ise önemli açılış ve iş birliği adımlarına imza attıklarını kaydetti.

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