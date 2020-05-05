  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Gişelerde durdurulan tırda 8 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Gazantep’te otoban gişelerinde durdurulan bir tırda yapılan aramada 8 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 15:59:24 -
Gişelerde durdurulan tırda 8 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Gazantep’te otoban gişelerinde durdurulan bir tırda yapılan aramada 8 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gaziantep otobanı Şehitkamil ilçesi Doğu gişelerinde bir tırı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada tırın gizli bölmesinde 8 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Ekipler tır sürücüsünü gözaltına alırken hakkında 5607 SKM kapsamında işlem başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı