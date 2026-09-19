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ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım hamlesi

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AA Giriş Tarihi:

ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım hamlesi

ABD Başkanı Donald Trump, Rus hükümetine, devlet şirketlerine yaptırım uygulanmasını ve Rusya'dan enerji ithal eden ülkelere tarifeler getirilmesini öngören yasa tasarısını imzaladı.

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Foto - ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım hamlesi

Beyaz Saray, Temsilciler Meclisinde kabul edilmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın onayına sunulan "Lindsey O. Graham 2026 Rusya ve İran Yaptırımları Yasası" adlı tasarıya ilişkin bilgi verdi.

#2
Foto - ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım hamlesi

Açıklamada, Trump'ın tasarıyı imzalayarak yasalaştırdığı belirtildi. Yasa, Rus hükümetinin üst düzey isimler, oligarklar ve devlet şirketlerine yaptırımların yanı sıra Rus ham petrolü ve doğal gazını en çok satın alan ülkelere gümrük tarifesi uygulanmasını öngörüyor.

#3
Foto - ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım hamlesi

Yasa uyarınca İran'a yönelik mevcut yaptırımların kapsamı da genişletiliyor.

#4
Foto - ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım hamlesi

ABD'de Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörler, İsrail'e verdiği destekle tanınan ve 11 Temmuz'da ani şekilde hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın hazırlanmasına öncülük ettiği tasarı etrafında birleşmişti.

#5
Foto - ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım hamlesi

Söz konusu yasa tasarısı 7 Ağustos'ta Senatoda onaylanmış, ardından 17 Eylül'de de Temsilciler Meclisinden geçerek Başkan Trump'ın masasına gönderilmişti.

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