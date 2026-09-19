ABD basınında yer alan haberlere göre, Gemini'nin mayıs ayında güvenlik testleri yapıldı. Test sırasında Gemini, 3 şirkete izinsiz erişim sağladı. BBC'nin haberine göre, Google'dan bir yetkili, modelin çevrim içi ortamda "kamuya açık bilgileri" bulduğunu ve "testin bir parçası olduğunu düşünerek internet sitelerine erişmek için kimlik bilgilerini tahmin ettiğini" ancak üç olayda da işlemi sonlandırdığını açıkladı. Google Güvenlik Mühendisliği Başkan Yardımcısı Heather Adkins konuya ilişkin açıklamasında, 3 şirketin durumdan haberdar edildiğini, eğitim ortaklarıyla test süreçlerinde yaptıkları değişiklikler üzerine çalıştıklarını belirtti. Adkins, "Bu olaylar, güçlü yapay zeka modellerinin sorumlu şekilde hareket etmeleri için eğitilmesinin önemini gösteriyor." ifadesini kullandı.