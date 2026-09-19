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Dünya '60 yaşındaki birisi hala çocuk sayılır, emeklilik yaşı 70'e çıkarılsın'
Dünya

'60 yaşındaki birisi hala çocuk sayılır, emeklilik yaşı 70'e çıkarılsın'

Yeniakit Publisher
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'60 yaşındaki birisi hala çocuk sayılır, emeklilik yaşı 70'e çıkarılsın'

Mısırlı yoğun bakım profesörü Hüsam Muvafi, günümüzde 60 yaşın emeklilik için erken olduğunu savunarak emeklilik yaşının 65 veya 70’e yükseltilmesi çağrısında bulundu.

Mısırlı yoğun bakım profesörü Hüsam Muvafi, günümüzde 60 yaşın emeklilik için erken olduğunu savunarak emeklilik yaşının 65 veya 70’e yükseltilmesi çağrısında bulundu.

Muvafi, insanların yaşam süresinin uzamasıyla birlikte çalışma hayatının da daha ileri yaşlara taşınması gerektiğini ifade etti.
Mısır’daki Kasr El-Ayni Tıp Fakültesinde görev yapan Prof. Dr. Hüsam Muvafi, Sada El-Balad kanalında yayımlanan “Rabbim İlmimi Artır” programında emeklilik yaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tıptaki gelişmeler ve yaşam süresinin uzaması nedeniyle günümüzde 60 yaşındaki kişilerin geçmişe göre daha dinç olduğunu söyleyen Muvafi, “Bugün 60 yaşındaki kişi hâlâ çocuk sayılır. İnsanlar bu yaşta bilgi ve deneyimlerinin zirvesindedir” dedi.

Başbakan Mustafa Medbuli’ye seslenen Muvafi, emeklilik yaşının 65’e veya 70’e yükseltilmesini istedi. Sabit bir yaş sınırı yerine çalışanların sağlık kontrolünden geçirilmesini de öneren Muvafi, çalışma yeterliliğinin kişinin yaşı değil, sağlık durumu esas alınarak belirlenebileceğini ifade etti.

Muvafi, 80 ve 85 yaşlarında olmasına rağmen ameliyatlara girmeyi sürdüren doktorları örnek göstererek ileri yaşın her zaman çalışma gücünün sona erdiği anlamına gelmediğini belirtti.

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