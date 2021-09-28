Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre Yunanistan'ın Girit Adası'nda deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi 4.3, AFAD ise 4.2 olarak açıkladı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Yunanistan'ın Girit Adası'nda 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının saat 23.10'da meydana geldiği kaydedildi. AFAD tarafından yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 4.2 olarak kaydedildi.