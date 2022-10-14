Girişimler sonuç verdi: Köln'de ilk ezan!

Köln Büyükşehir Belediyesi, kentte 2 yıl boyunca cuma günleri hoparlörden öğlen ezanı okunmasına müsaade etti.



Almanya’nın en büyük ve görkemli camisi olan Köln Merkez Camii’nde bugün hoparlörlerden ilk ezan sesi yükseliyor.



Köln Belediyesi'nin belirlediği kurallara göre, ezan yerel saatle 12.00-15.00 arasında ve 5 dakikayı geçmemek kaydıyla okunabilecek.



Komşuları rahatsız etmemek, 100 metre mesafede 60 desibel ses düzeyinin üzerine çıkmamak şartına da uyulacak.



Proje, Köln Belediye Başkanı Henriette Reker’in girişimi ile başlatıldı.



Projeye, Diyanet İşleri Türk İslâm Birliği, İslâm Toplumu Millî Görüş Teşkilatı ve Avrupa Türk İslâm Birliği gibi Müslüman çatı örgütleri destek veriyor.