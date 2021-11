Girişimin kadın kahramanları projesi Gaziantep'te

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu'nun, kadınların iş hayatında güçlenmesi için hayata geçirdiği proje ile tüm Türkiye genelindeki 7 bin girişimci kadına ulaşılması hedefleniyor. Girişimin Kadın Kahramanları Projesi kapsamında TOBB ile gerçekleştirilen roadshowun on birinci durağı Gaziantep’te de konuklara Beko 100 Kadın Bayi projesinin detayları aktarıldı. Hayata geçirilen proje, süren online eğitimlerin ardından belirlenen illerde verilecek yüz yüze eğitimleri kapsayan roadshowun onbirincisi Gaziantep Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantı, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Günseli Özen, Gaziantep Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Ferhan Sağım, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Melike Yüksel, TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayşen Ahi, Arçelik Perakende Akademi ve Beko yöneticilerinin katılımı ile düzenlendi. Programda firmanın 100 Kadın Bayi projesi kapsamında bayisi olmak isteyenlere özel bir panelde detaylar aktarıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Günseli Özen, TOBB Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk adına katılımcılara sevgiyle selamlarını ileterek başladığı konuşmasında, “TOBB Kadın Girişimciler Kurulu olarak üç ayrı sorumluluğumuz var. Birincisi kadınların gücünü sürdürülebilir kılmak, yani güçlü kadının güçlü kalmasını sağlamak. Ikincisi yeni girişimci kadınların doğmasına yardımcı olmak. Son olarak da mavi ve beyaz yakalı kadının sanayi ve ticaret içindeki sayılarının artmasına katkı sağlamak. Beko 100 Kadın Bayii projesi bu üç amaca da hizmet ediyor. Kadınlar birbirlerinin her zaman yanında olmalı, her konuda desteklemelidir. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu olarak bunu yapmaya çalışıyoruz. Çünkü kadın kadının yurdudur" dedi.

TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayşen Ahi emeği geçenlere ve katılanlara teşekkür ederek başladığı konuşmasında, “Nüfusunun yarısının kadın olduğu bu toplumda kadın iş gücü ne yazık ki istenilen düzeyin çok altında kalıyor. Hedefimiz kadın girişimcilerimizin sayısını artırmak ve onlara girişimci olmaları için cesaretlendirmek. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu çatısı altında 12 yıldır şehrimizdeki kadın girişimci sayısının artması için proje üretiyoruz. Evde üretim yapan kadınlarımızı destekliyoruz. 9 yıl önce, evde üretim yapan 30 kadın ile başladığımız projede bugün 260 kadına ulaştık. Bu kadınlarımıza, markalaşma, e-ticaret, tasarım hijyen konularında eğitim vererek destek sağlıyoruz. KAGİDEM ile kadınlar için girişimcilik kuluçka merkezi açtık. Şu an 28 işliğimiz var. Amacımız ‘Bir fikrim var ,ticaret yapmak, üretmek istiyorum’ diyen kadınlarımıza destek olmak. Bu kadınlarımızı kuluçka merkezine davet ediyor, ihtiyaç duydukları konularda mentorluk yapıyoruz. 2 yıl süren bu desteğin ardından kadınlarımız kendi ayakları üzerinde iş hayatına atılırken, bizde kuluçka merkezimize yeni kadınlarımızı kabul ediyoruz. Üniveristedeki kızlarımız için kariyer günleri düzenliyoruz. ‘Biz yaptık sende yaparsın’ cesaretini vermek için başarılı onlara rol model olacak iş kadınlarımızla kızlarımızı buluşturuyoruz. Ayrıca onlara staj imkanı sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

Firmanın Satış Direktörü Burak Bilgisel, "Her zaman kadınların iş dünyasına katılımını destekliyor ve yanlarında duruyoruz. Girişimci kadınların desteklenmesi ve güçlenmesini hedeflediğimiz bu yolda Girişimin Kadın Kahramanları Projesi kapsamında gerçekleştirmeyi çok istediğimiz yüz yüze eğitimlerle Gaziantep’te olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İş hayatındaki cesaretlerinin altını eğitimle doldurabilmek ve kadınların güvenli, rekabetçi ve donanımlı bir şekilde iş hayatında hak ettikleri yerleri almalarına destek olmak bu projenin öncelikli hedefini oluşturuyor. 100 Kadın Bayi Projemiz ile entegre olması sebebiyle eğitimlerden sonra Beko bayisi olmak isteyen Doğu Anadolu’nun girişimci kadınlarına da kapımızın sonuna kadar açık olduğunu aramıza katılmalarından mutluluk duyacağımızı paylaşmak isterim” diye konuştu.

Tüm bölgeleri kapsayan Girişimin Kadın Kahramanları Projesi eğitim toplantıları 2021 Aralık’a kadar sırasıyla; Antalya, Karabük, İzmir, Çanakkale ve Düzce’de TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve Beko iş birliğinde, Arçelik Perakende Akademi desteğiyle devam edecek.