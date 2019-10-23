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Girişimcilere finansman maliyet desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, girişimcilerin 50 bin liraya kadar olan kredilerine finansman desteği sağlanacağı müjdesini verdi. Bakan Varank, “İlk defa uygulanacak bu mekanizmayla, 50 bin liraya kadar alınan kredinin 10 puanlık finansman maliyetini KOSGEB karşılayacak” dedi.

23 Ekim 2019 Çarşamba 10:22
Girişimcilere finansman maliyet desteği

 Nevzat Orbay 

TechXtile Start-Up Challenge ile Bursa Textile Show Açılış Törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, girişimcilere destek müjdesi verdi.

2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’nde girişimcilik ve Ar-Ge ekosisteminin güçlendirilmesine özel önem verdiklerini anımsatan Varank, “Girişimciliği güçlendirmek adına Türkiye Girişim Ekosistemi Platformu ve İnternet Sitesini kuruyoruz. Bu platformda yatırımcıların tanıtılmasının yanı sıra, girişimcilerin kullanabileceği kaynaklar hakkında bilgilendirmeler yapacağız” diye konuştu.

Melek yatırımcıların sayısı artırılacak

Varank, erken dönem girişimciler için vergisiz veya kolay vergili dönem gibi mekanizmaları geliştirmek istediklerini dile getirerek, yurt dışından gelen girişimciler için “hoş geldin” paketi ve girişimci vizesi gibi uygulamaları ilgili bakanlıklarla çalışacaklarını dile getirdi. Ekosistemin için finansman kaynaklarının da özel bir önem taşıdığını aktaran Varank, “Bu maksatla melek yatırımcıların sayısını ve etkinliğini artıracak, kitlesel fonlamanın kullanımını yaygınlaştıracağız” dedi.

50 bin TL’ye 10 puan katkı

Varank, girişim sermayesi fonlarının hacmi ve kullanımını artıracak tedbirler de alacaklarına dikkati çekerek, şöyle konuştu: “KOSGEB’in girişimcilik destek programından yararlanan ya da yararlanmayı planlayan girişimcilerimize, 50 bin liraya kadar yeni bir kredi programı başlatıyoruz. İlk defa uygulanacak bu mekanizmayla, 50 bin liraya kadar alınan kredinin 10 puanlık finansman maliyetini KOSGEB karşılayacak. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya şehit yakını olması durumunda 50 bin liralık limit 70 bin liraya çıkacak. Kredinin teminatını ise Kredi Garanti Fonu verecek. Girişimcilerimiz sadece anapara ve çok cüzi miktarda bir faiz ödemesi yapmış olacak. Biz bu programla, girişimciler için önemli olan işletme sermayesine ek bir katkı sağlamayı hedefledik.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 10:22
  1. TechXtile Start-Up Challenge
  2. Bursa Textile Show
  3. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
  4. 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi
  5. Ar-Ge
  6. Türkiye Girişim Ekosistemi Platformu
  7. erken dönem girişimciler
  8. girişim sermayesi
  9. KOSGEB
  10. Kredi Garanti Fonu

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