Girişimciler, yapay zekâyı tartıştı

Panelde yeni dönemde alınacak kararlara ve atılacak adımlara da değinildi. Etkinlikte söz alan Türk Telekom Strateji, Planlama ve Dijital Genel Müdürü Yardımcısı Barış Karakullukçu, “Yapay zekâ, tartışmasız bugünün ve yarının yükselen değeri. Bizim de bu alanda yapmış olduğumuz önemli çalışmalar bulunuyor. Zira grup şirketlerimizle birlikte yapay zekâ odaklı yerli teknolojiler geliştirerek Türkiye’yi geleceğe taşımak ve küresel platformlarda temsil etmek öncelikli hedeflerimizden biri” dedi. Karakullukçu, PİLOT programından bugüne kadar mezun olan 65 girişimden 8’inin yapay zekâ konusunu merkeze oturttuklarını dile getirdi. Ayrıca 65 girişime 4 milyon TL’yi aşkın yardım yaptıklarını anlatan Karakullukçu, teknoloji girişimlerini desteklemeye devam edeceklerini belirtti.