Girişimciler PİLOT Infoday’da buluşuyor

İSTANBUL(AA) - Türk Telekom, pandemi döneminin girişimciliğe olan etkilerini değerlendirmek üzere girişimcilik ekosistemini PİLOT Infoday’da buluşturuyor.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, 10 Haziran Çarşamba günü 13.00-14.30 saatleri arasında düzenlenecek etkinliğin ana teması ‘Yeni Nesil Girişim Sohbetleri’ olacak.

Panelde, Türk Telekom Strateji, Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı Barış Karakullukçu’nun yanı sıra, Getir Kurucu Ortağı Serkan Borançılı, Earlybird Yatırımcısı Cem Sertoğlu ve İyzico Kurucu Ortağı ve CEO’u Barbaros Özbugutu deneyimlerini aktaracak.

Deneyimli teknoloji yazarı Timur Sırt moderatörlüğünde gerçekleşecek olan PİLOT Infoday etkinliği "www.youtube.com/TurkTelekom" linki üzerinden canlı takip edilebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Strateji, Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı Barış Karakullukçu, pandemi döneminin girişimciliği ciddi anlamda teşvik ettiğini belirterek, "Yenilikçiliğiyle öne çıkan ve ekonomiyi canlandıran çok değerli girişimlerin başarı öykülerini dinleyeceğimiz bu panelin girişimcilere ilham olmasını ümit ederek, tüm girişim ekosistemini panele davet ediyorum." ifadelerini kullandı.