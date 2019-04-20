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Girişimci yeni fikirler için dördüncü adım

Kuveyt Türk’ün, yeni fikirleri destekleyip geliştirerek Türk ekonomisine kazandırmak amacıyla hayata geçirdiği Lonca Girişimcilik Merkezi’nde 4’üncü dönem eğitimleri başladı. 11 girişimci ekibe eğitim, mentorluk, kuluçka hizmeti, Ar-Ge desteği gibi ayrıcalıklardan yararlanma imkanı sunulacak.

20 Nisan 2019 Cumartesi 11:28
Girişimci yeni fikirler için dördüncü adım

Kuveyt Türk, yeni fikirleri desteklemeye ve ekonomiye kazandırmaya devam ediyor.

Kuveyt Türk’ün Workinton’da düzenlediği eğitimlerin yeni dönemde 11 girişimci ekibe eğitim, mentorluk, kuluçka hizmeti, Ar-Ge desteği gibi ayrıcalıklardan yararlanma imkanı sunulacak.

Teknoloji odaklı ve ölçeklenebilir iş fikirlerinin ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla Kuveyt Türk tarafından kurulan Lonca Girişimcilik Merkezi, yüzlerce başvuru arasından seçtiği 11 girişimciden oluşan ekiple 4. dönemine başladı.

“İyi fikri bulmak kolay, önemli olan çok çalışmak”

Kuveyt Türk Bankacılık Servis Grubundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İrfan Yılmaz, “Çok yoğun ilgiyle karşılaşıyoruz. Her dönem yüzlerce startup başvuruyor. Çok güzel fikirler var. Startup’ların arasından seçim yapmakta zorlanıyoruz. İyi fikir üretmek iyidir ama yeterli değildir. Çünkü iyi fikirleri bulmak inanın çok kolay. Önemli olan iyi bir ekip kurmak ve çok çalışmak. Başarıyı bunlar getiriyor. İyi bir fikir gibi durmayan işler bile bazen çok iyi bir ekiple ve çalışmakla çok iyi bir yere getirilebiliyor” dedi.

“Çok kıymetli girişimlere destek verdik”

Zaman zaman ekiplerde süreç içerisinde motivasyon kaybı yaşanabildiğini belirten İrfan Yılmaz, şunları söyledi:

Biz Kuveyt Türk olarak startup’lara yardımcı olmak, onlara kılavuzluk etmek istiyoruz. Lonca Girişimcilik Merkezi geçtiğimiz 3 dönemde çok kıymetli girişimlere destek verdi. Bu dördüncü dönemde de desteğimiz artarak devam ediyor. Ekiplerimiz çok şey öğreniyor. Biz de kendi adımıza her dönemde yeni şeyler öğreniyoruz, tecrübe ediyoruz. Bir sonraki dönemde bunları bilgi ve birikim olarak startup’ların yararına olacak şekilde kullanıyoruz. Dördüncü dönemin de verimli geçeceğine inanıyoruz.

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Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 11:28
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  4. kuluçka hizmeti
  5. mentorluk
  6. Lonca Girişimcilik Merkezi
  7. Kuveyt Türk Bankacılık Servis Grubundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İrfan Yılmaz

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