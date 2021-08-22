  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Fotoğraf çekmek için çıktığı çatıdan düşerek hayatını kaybeden genç defnedildi
Koronavirüs neden yayılıyor? İşte cevabı
ABD'de sel felaketi: Ölü sayısı 15'e yükseldi
Ormana girdiler! Otomobilleri yandı
Yerel Giriş yasaklandı! Jandarma bölgede kuş uçurtmuyor
Yerel

Giriş yasaklandı! Jandarma bölgede kuş uçurtmuyor

Bolu'da, ormanlara yangın çıkma riski nedeni ile valilik tarafından yasak getirildi. Jandarma bölgede sürekli denetim yapıyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-22 22:10:00 -
Giriş yasaklandı! Jandarma bölgede kuş uçurtmuyor

İl genelinde olası yangınların önüne geçmek için Bolu Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tedbirlerini artırdı. Tabiat parkı ve mili parklar başta olmak üzere yoğun olarak piknik yapılan Aladağlar ve Sarıalan bölgelerinde denetimler sıklaştırıldı.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ile iş birliği halinde bölgeyi kontrol eden ekipler, orman içinde bulunan kişileri uyarıyor. Ayrıca ormanlık alanlara giden yolların üzerinde kontrol noktası oluşturan jandarma ekipleri, durdurdukları araç sürücülerine konuyla ilgili uyarılarda bulunuyor.

Öte yandan, jandarma timleri tarafından yaya ve araçlı devriyelerin yanı sıra vatandaşlar sesli drone ile ateş, tüp ve mangal yakılmaması konusunda ikaz ediliyor. İkazlara uymayanlara ise idari yaptırım uygulanıyor.

Bolu ve ilçelerindeki ormanlarda alınan geniş kapsamlı tedbirler 15 Eylül'e kadar sürdürülecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay