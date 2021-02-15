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Gündem Giriş çıkışlar kapatıldı! İstanbul'da operasyon
Gündem

Giriş çıkışlar kapatıldı! İstanbul'da operasyon

İstanbul Okmeydanı'nda bölgenin tüm giriş çıkışlarını kapatan özel harekat polisleri, durdurulan araçları didik didik ararken, kişilere GBT araması yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-02-15 16:34:00 -
Giriş çıkışlar kapatıldı! İstanbul'da operasyon

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri Okmeydanı'nda geniş kapsamlı asayiş denetimi yaptı. Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için yapıldığı belirtilen denetimde semtin tüm giriş çıkışlarında denetim noktası oluşturuldu. Asayiş ekiplerinin yaptığı denetime Özel Harekat ve Yunus ekiplerinin yanı sıra bir çok birimden polis ekipleri destek verdi.

GBT araması yapıldı

Durdurulan araçlar didik didik aranırken kişilere de üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Birçok noktada yapılan denetimin yanı sıra mahalle içinde devriye gezen polis ekipleri şüpheliler üzerinde çalışma yaptı.

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