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Gündem 'Girilemez' denilen bölgede büyük operasyon! Çatışmalar yaşanıyor
Gündem

'Girilemez' denilen bölgede büyük operasyon! Çatışmalar yaşanıyor

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde terör yuvası Kartal Tepe'de çok sayıda terörist öldürüldü. Hainlerin 'Girilemez' dediği noktalardan biri olan bölgede komandolar temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 11:06:00 -
'Girilemez' denilen bölgede büyük operasyon! Çatışmalar yaşanıyor

TRT Haber'in özel haberine göre Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı operasyon devam ediyor.

Operasyon 21 Ekim'de başladı. 16.30 sularında Kartal Tepe bölgesi, savaş uçakları ve sınır hattındaki obüslerle yoğun şekilde ateş altına alındı. Gece ise komandolar özel birlikler helikopterlerle bölgeye indirildi.

Bölgeyi ablukaya alan Mehmetçik, 22 Ekim'de karadan ilerlemeye başladı, şiddetli çatışmalar yaşandı.

"Girilemez" denilen noktalarda biriydi

Özellikle tünel şeklinde bir mağarada kalabalık bir grup terörist kıstırıldı. Bölgenin etrafı sarıldı. "Teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık veren çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, kaçamayacaklarını anlayan çok sayıda örgüt mensubu da teslim olmak zorunda kaldı.

Kartal Tepe bölgesi, şimdiye dek örgütün etkin olduğu bir bölgeydi. Irak'ın kuzeyindeki üs bölgeleri ve sınır hattındaki birliklere yapılan saldırıların eleman kaynağıydı.
Girilemez denilen noktalardan biriydi. Kahraman komandolar bölgede temizlik çalışmalarını sürdürerek adeta destan yazıyor. Bölgede operasyon sürüyor.

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Yorumlar

uzeyr

vurun esir almayın sakın vurun elleriniz dert görmesin vur KOMANDO
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Maraşlı

K.k. arkadaşların zor durumdaymis iktidara geldiğinde güvenlik güçlerinden de bunun hesabını sorarsın herhalde ayın 18 inde..hangi aymi çıkmaz ay......
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