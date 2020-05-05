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Aktüel

Giresun’un iki ilçesine yeni kaymakam atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan atama kararına göre Giresun’un iki ilçesine yeni kaymakam atandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 14:51:01 -
Giresun’un iki ilçesine yeni kaymakam atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan atama kararına göre Giresun’un iki ilçesine yeni kaymakam atandı.


Kaymakamlık kursunu başarı ile bitiren 97 kaymakam adayının atamaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararına göre Giresun ili Yağlıdere Kaymakamlığına Sakarya Valiliği Kaymakam Adayı Yusuf Akın ile Doğankent Kaymakamlığına Bartın Valiliği Kaymakam Adayı Tuncay Karataş atandı.

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