Giresunspor'un genç oyuncuları beğeni topladı

GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig'in ilk haftasında deplasmanda Balıkesirspor'a 3-1 yenilen Giresunspor'da, kulüp basın sözcüsü Ferhat Karademir, "Giresunspor üç puan kaybetti ama çok şey kazandı, gençlerini kazandı." dedi.

Karademir, bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, geçmişten gelen 10 milyon 200 bin lira futbolcu borcunu ödediklerini söyledi.

İsrail'in İroni Kryat Kulübünün avukatının FIFA'ya resmi bildirimi yapmadığından dolayı Türkiye Futbol Federasyonundan transfer tahtasını açtıramadıklarını ifade eden Karademir, "Bütün ligdeki diğer kulüpler başkanımızın çabaları sonucu bizim lisans çıkartmamızla ilgili müsaade yazılarını federasyona verdi. Ancak İroni Kryat Kulübü avukatının bizim tüm uğraşlarımıza rağmen yazıyı FIFA'ya iletmesi pazartesi günü saat 16.00'yı buldu." diye konuştu.



Karademir, lisansları Balıkesir'e ulaştırmalarında gecikme yaşandığını aktararak, şunları kaydetti:

"Aslında bununla ilgili gerekli görüşmeler ve izinler alınmasına rağmen Balıkesirspor Kulübünün itirazı sonucu mevcut listemizde lisansları hazır olan kadro ile sahaya çıktık. Onlar da aslanlar gibi mücadele ettiler. Eleştirenler ya da takdir edenler olacaktır. Bu noktada Giresunspor üç puan kaybetti ancak çok şey kazandı, gençlerini kazandı. Bu yıl umut veren futbolcularımızı da görmüş olduk."



Karademir, bir gazetecinin "Transfer yapacak mısınız?" sorusuna, "Bundan sonrası için kulüp şartlarına uyan, herhangi bir sakatlığı olmayan, kaliteli bir oyuncu bulabilirsek bir transfer yapabiliriz. Bunun dışında transferi kapattık zaten. Takımımız çok şükür yeterli, gençler de alternatif, ilk maçta gördük." yanıtını verdi.



