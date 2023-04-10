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Spor Giresunspor’dan zehir zemberek açıklama
Spor

Giresunspor’dan zehir zemberek açıklama

Yeniakit Publisher
2023-04-10 17:37:00 -
Giresunspor’dan zehir zemberek açıklama

Süper Lig ekibi Giresunspor, dün oynanan Beşiktaş maçında yaşanan hakem hatalarına tepki gösterildi.

Yeşil beyazlı kulüpten hakem yönetimi ile ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bu zamana kadar mücadelesini sahada veren, hakemler ile ilgili açıklama yapmaktan kaçınan bir camia olarak yaşadığımız bariz hakem hataları ve lehimize verilmesi gerekirken görmezden gelinen VAR kararları kulübümüz için kabul edilebilir sınırları aşmıştır. Bu bağlamda Giresunspor’un hak ve menfaatlerini kimsenin görmezden gelerek elinden almasına izin vermeyeceğimizin bilinmesini istiyoruz. Dün oynadığımız Beşiktaş maçının ilk yarısında topsuz alanda rakip takım oyuncusu tarafından oyuncumuza yapılan ve bariz kırmızı kart ile cezalandırılması gereken pozisyonun görmezden gelinerek oyunun gidişatını etkileyecek hataların yapılması, hakemin ve VAR sisteminin pozisyonu izleme gereği bile duymaması, akabinde bir önceki pozisyonda oyundan ihraç edilmesi gereken oyuncunun gol kaydetmesi bizim açımızdan kabul edilebilir bir durumun ötesindedir. Süper Lig’de var olma mücadelesi veren, hakkı olmayanı istemeyen ve eşit şartlarda eşit kurallarla mücadelesini sürdürmek isteyen Giresunspor Kulübü olarak TFF ve MHK nezdinde konunun takipçisi olacağımızı ve sahadaki emeklerimizin yok sayılmasına asla müsaade etmeyeceğimizin bilinmesini istiyoruz.”

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