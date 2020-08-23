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Spor Giresunspor'dan "Geçmiş olsun Giresun" paylaşımı
Spor

Giresunspor'dan "Geçmiş olsun Giresun" paylaşımı

Yeniakit Publisher
2020-08-23 23:43:02 -
Giresunspor'dan "Geçmiş olsun Giresun" paylaşımı

ERZURUM (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor teknik direktörü Hakan Keleş ve bazı futbolcular, 2 jandarma personelinin şehit olduğu, 4 kişinin de hayatını kaybettiği Giresun'daki sel dolayısıyla "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'daki Palandöken Dağı eteklerinde bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki sürdüren yeşil-beyazlı takım, Giresun'da etkili olan şiddetli yağış, sel ve heyelanların ardından resmi Twitter hesabından video paylaştı.

Videoda, futbolcular Eren Tozlu, Arda Kılıç, Ertuğrul Şenlikoğlu, Göktan Cörüt, Marco Milinkovic, Şükrü Kara, Mıchal Jan Nalepa, Hüsamettin Tut, Mehmet Taş ile teknik direktörü Hakan Keleş, "Geçmiş olsun Giresun" ifadesini kullandı.

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