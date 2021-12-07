  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Giresunspor'dan Erol Can Akdağ'a anlamlı destek
Spor

Giresunspor'dan Erol Can Akdağ'a anlamlı destek

Sağ diz ön çapraz bağının koptuğu tespit edilen Erol Can Akdağ için açıklama yapan Giresunspor, "Başkanımız Hakan Karaahmet'in talimatıyla futbolcumuzun tedavi süreci boyunca maddi anlamda herhangi bir kayıp yaşamayacağını, maç başı ve prim haklarının da mevcut şekliyle devam edeceğini kamuoyunun bilgisine sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 12:38:00 -
Giresunspor'dan Erol Can Akdağ'a anlamlı destek

Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'un futbolcusu Erol Can Akdağ'ın sağ diz ön çapraz bağının koptuğu tespit edildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, geçen hafta oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında sakatlanan Akdağ'ın yapılan ilk kontrollerinin ardından İstanbul'da gerçekleştirilen ileri tetkikler sonucunda sağ diz ön çapraz bağının kopuğu tespit edilerek ameliyat kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, Akdağ'ın sakatlığıyla ilgili olarak gelecek hafta İstanbul'da bir operasyon gerçekleştirileceği aktarılarak, "Geçtiğimiz yıl kazandığımız şampiyonlukta büyük emeği bulunan Erol Can Akdağ'a 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor, Başkanımız Hakan Karaahmet'in talimatıyla futbolcumuzun tedavi süreci boyunca maddi anlamda herhangi bir kayıp yaşamayacağını, maç başı ve prim haklarının da mevcut şekliyle devam edeceğini kamuoyunun bilgisine sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dikkat! Bu belirtiler anksiyeteye işaret!
Sağlık

Dikkat! Bu belirtiler anksiyeteye işaret!

Günlük yaşamı da etkileyen anksiyete bozuklukları, birçok farklı belirtiyle ortaya çıkabiliyor. İşte dikkat edilmesi gereken belirtiler ve i..
Bakan'dan yüzde 70 zam müjdesi!
Ekonomi

Bakan'dan yüzde 70 zam müjdesi!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "Yapılan skala çalışması ve bu iyileştirmelerle BTK işçilerine bu yılın başından itibaren gü..
Milyonlarca vatandaş bu haberi bekliyor! Yüzde 50 indirim gelebilir
Otomotiv

Milyonlarca vatandaş bu haberi bekliyor! Yüzde 50 indirim gelebilir

Yeniden değerleme oranı ile en düşük MTV 1.431 liraya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın devreye girerek, bu artışı yüzde 20’ye çekebileceği be..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay