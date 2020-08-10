  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Giresunspor'da teknik direktörlüğe Hakan Keleş getirildi

Kulüp başkanı Hakan Karaahmet: - "İnşallah bizimle önümüzdeki süreçte Hakan hocanın Giresunspor'u uzun soluklu başarıya taşıyacağına inancımız tamdır" - Teknik direktör Keleş: - "Giresunspor taraftarının yıllardır süren bir özlemi var, bunu kavuşturmak için uğraşacağız"

Yeniakit Publisher
2020-08-10 15:56:08 -
Giresunspor'da teknik direktörlüğe Hakan Keleş getirildi

GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, teknik direktör Hakan Keleş ile anlaştı.

Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet, Giresunspor Tesisleri'ndeki imza töreninde yaptığı konuşmada, Hakan Keleş ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladıklarını söyledi.

Hakan Keleş ile daha önce de çalıştığını belirten Karaahmet, "Çok iyi işler yapmış birisi, en sevdiğim tarafı Giresunspor'da görev yaptığı sürece üç genci kulübe kazandıran ekibin içindeydi. Kendisine güvenimiz tamdır. İnşallah bizimle önümüzdeki süreçte Hakan hocanın Giresunspor'u uzun soluklu başarıya taşıyacağına inancımız tamdır." dedi.

Hakan Keleş ise daha önce Giresunspor'da başkan Karaahmet ile iyi işler yaptıklarını ifade ederek, bunun devamını getirmek istediklerini kaydetti.

Önlerinde zor bir süreç olduğuna işaret eden Keleş, şunları söyledi:

"Takımda eksiklikler var, inşallah bunları giderip en iyi şekilde lige hazırlanmak istiyoruz. Heyecanlıyız, Giresunspor taraftarının yıllardır süren bir özlemi var, bunu kavuşturmak için uğraşacağız. Çok emek harcayacağız, tabii bu hep birlikte oluyor inşallah bunu başaracağız."

Keleş, bu sezonu bir fırsat olarak gördüklerini vurgulayarak, "Süper Lig'den takımlar düşmedi, bizim için büyük bir fırsat, iyi bir takım kurarsak, birlikte inanırsak uzun yıllar süren hasreti sona erdirmek istiyoruz. Heyecanlıyım, başkanımla birlikte inşallah çok iyi işler yapacağız." diye konuştu.

Teknik direktör Keleş 2009-2010 sezonunda Giresunspor'da yardımcı antrenör olarak görev yapmıştı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Saldırıları fırsat bildi! Ali Babacan'dan küstah çıkış
Gündem

Saldırıları fırsat bildi! Ali Babacan'dan küstah çıkış

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ekonomiye yapılan saldırılardan nemalanarak çözüm için tek yolun AK Parti hükümetinin değişmesi oldu..
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu: Virüs aldı başını gidiyor
Gündem

Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu: Virüs aldı başını gidiyor

Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu koronavirüsün hızla yayılmaya başladığını belirterek, herkesten tedbirlere uymasını istedi.

Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı