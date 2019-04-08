Giresunspor'da mağlubiyet üzüntüsü

GİRESUN (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da, kulüp asbaşkanı İsmail Kurt, hedeflerinin Gençlerbirliği karşısında puan ya da puanlar almak ve alt sıralardan biraz olsun uzaklaşmak olduğunu belirterek, "Bunu başaramadığımız için üzgünüz." dedi.

Kurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün konuk ettikleri Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olduklarını anımsattı.

Özellikle maçın ikinci yarısında etkili oyun ortaya koyduklarını, yakaladıkları fırsatları değerlendiremediklerini ifade eden Kurt, şunları söyledi:

"Son dört maçta kaybetmemiştik. Bu seriyi Gençlerbirliği maçında da sürdürmeyi hedefliyorduk. İlk yarıya oranla ikinci devrede daha etkili olan taraf bizdik. Yakaladığımız fırsatları değerlendirebilseydik sahadan 3 puanla ayrılabilirdik ama olmadı."

Kurt, kazanabilecekleri bir maçtan mağlup ayrılmanın üzüntüsünü yaşadıklarını kaydederek, "Rakibimiz son dakikalarda bulduğu golle sahadan galip ayrılan taraf oldu. Hedefimiz Gençlerbirliği karşısında puan ya da puanlar almak ve alt sıralardan biraz olsun uzaklaşmaktı. Bunu başaramadığımız için üzgünüz." diye konuştu.

Ligin 29. haftasında 14 Nisan Pazar günü deplasmanda Kardemir Karabükspor'a konuk olacaklarını belirten Kurt, hedeflerinin 90 dakika sonunda sahadan 3 puanla ayrılarak yeniden çıkışa geçmek olduğunu sözlerine ekledi.