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Spor

Giresunspor'da 6 futbolcu kalan maçlarda yer almayacak

Yeniakit Publisher
2020-07-09 15:28:45 -
Giresunspor'da 6 futbolcu kalan maçlarda yer almayacak

GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da 6 futbolcuya ligin geri kalan süresi için izin verildiği bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, ligde son 2 haftaya girilirken takımın herhangi bir iddiasının bulunmadığı belirtilerek, "Futbolcularımızdan gelen talep doğrultusunda yönetim kurulumuzun onayıyla kalan son 2 haftada oyuncularımıza maç başı ücret ödememek için Ahmet Kesim, Ahmet İlhan Özek, Adriano Facchini, Muhammed Bayır, Numan Çürüksu ve Özgür Can Özcan'a ligin geri kalanı için izin verilmiştir." denildi.

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