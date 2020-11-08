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Spor Giresunspor'da 3 puan sevinci yaşanıyor
Spor

Giresunspor'da 3 puan sevinci yaşanıyor

Yeniakit Publisher
2020-11-08 14:08:07 -
Giresunspor'da 3 puan sevinci yaşanıyor

GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da, kulüp basın sözcüsü Ferhat Karademir, Royal Hastanesi Bandırmaspor önünde alınan galibiyetin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Karademir, AA muhabirine, dün deplasmanda karşılaştıkları rakiplerini 1-0 mağlup ettiklerini anımsattı.

Karşılaşma boyunca iyi mücadele ederek galibiyeti hakettiklerini dile getiren Karademir, bu galibiyetle ligde yeniden çıkışa geçtiklerini belirtti.

Karademir, Royal Hastanesi Bandırmaspor deplasmanına 3 puan için gittiklerini ifade ederek, "Oyuncularımız 90 dakika üstün bir oyun ortaya koydular ve sahadan istediğimiz sonuçla ayrıldık. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Bu galibiyetle de üst sıralara biraz daha yaklaştık." dedi.

Karademir, gelecek haftalarda da iyi sonuçlara imza atarak sezon sonunda hedeflerine ulaşmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.


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