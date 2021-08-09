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Spor Giresunspor, Younousse Sankhare'yi kadrosuna kattı
Spor

Giresunspor, Younousse Sankhare'yi kadrosuna kattı

Süper Lig'in takımı Giresunspor, orta saha oyuncusu Younousse Sankhare'yi transfer ettiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-09 20:30:00 -
Giresunspor, Younousse Sankhare'yi kadrosuna kattı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor, orta saha oyuncusu Younousse Sankhare'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Giresunspor'umuz, Panathinaikos takımından orta saha oyuncusu Younousse Sankhare ile 2 yıllık anlaşma imzaladı. Kendisine, 'Giresunspor ailesine hoş geldin.' diyor, çotanak armalı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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