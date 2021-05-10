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Spor Giresunspor teknik direktörü kim? Giresunspor'un hocası kimdir?
Spor

Giresunspor teknik direktörü kim? Giresunspor'un hocası kimdir?

Giresunspor’u kim çalıştırıyor? Giresunspor’un başında kim var? soruları Tuzlaspor'u 2-1 yenen GZT Giresunspor, 44 yıl aradan sonra yeniden Süper Lig'e yükselmesiyle birlikten sorulmaya başlandı. Peki Giresunspor teknik direktörü kim?

Yeniakit Publisher
2021-05-10 07:57:00 -
Giresunspor teknik direktörü kim? Giresunspor'un hocası kimdir?

Giresunspor ise yine deplasmanda Tuzlaspor'u 2-1 ile geçerek Süper Lig biletlerini aldı. Peki Giresunspor’u kim çalıştırıyor? Giresunspor teknik direktörü kim? Giresunspor teknik direktörü Hakan Keleş’tir. Peki Hakan Keleş kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?

Hakan Keleş kimdir?

Hakan Keleş, 8 Ocak 1972, Sakarya’da doğdu. Türk eski futbolcu olan Hakan Keleş, 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'u çalıştırmaktadır. Profesyonel kariyerine 1993-94 sezonunda Edirnespor formasıyla 3. Lig'de başlayan futbolcu, buradaki dikkat çeken performansıyla bir sezon sonra Süper Lig ekibi Bursaspor'a transfer olmuştur.

Burada iki sezon oynadıktan sonra bir sezon da 2. Lig takımı Kayserispor'da oynamış daha sonra 1998-99 sezonunda Ankaragücü'ne transfer olmuştur. Bundan sonraki 6.5 sezon boyunca Ankaragücü'nde oynayan Hakan, 202 lig maçında forma giymiş ve bir dönem takım [[kaptan (futbol)|kaptanlığı]] da yapmıştır. 2004-05 sezonu ara transfer döneminde takımdan ayrılarak 1. Lig'de Antalyaspor adına mücadele etmeye başlamıştır. İki sezon Antalya ekibinde kaldıktan sonra 2006-07 sezonunda Çanakkale Dardanelspor kadrosuna katılarak 2. Lig'e dönen oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda feshedilmiş, bunun üzerine kendisi aktif futbolu bırakmıştır.

Hakan Keleş başarıları

Ankaragücü: Türkiye Kupası üçüncülüğü: 1998-1999

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