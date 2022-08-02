  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Giresunspor, Robert Mejia'yı renklerine bağladı
Spor

Giresunspor, Robert Mejia'yı renklerine bağladı

Giresunspor, Kolombiya takımlarından Once Caldas'tan orta saha oyuncusu Robert Mejia'yı renklerine bağladı.

Yeniakit Publisher
2022-08-02 19:06:00 -
Giresunspor, Robert Mejia'yı renklerine bağladı

Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, Kolombiyalı orta saha oyuncusu Robert Mejia'yı transfer etti.

Yeşil-beyazlı kulüpten Kolombiya'nın Once Caldas'tan transfer ettikleri Mejia ile ilgili yapılan açıklamada, "Giresunspor'umuz 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Robert Mejía ile anlaşma sağlamıştır. Robert Mejía'ya Giresunspor'umuza hoş geldin diyor, Çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz" denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23