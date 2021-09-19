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Spor Giresunspor puan durumu nedir? Giresunspor Süper Lig 5. hafta maç sonucu
Spor

Giresunspor puan durumu nedir? Giresunspor Süper Lig 5. hafta maç sonucu

Süper Lig’e çıkan Giresunspor, 2021 2022 sezonunda beklenen başarıyı henüz elde edebilmiş değil. Süper Lig’in 5. haftasında Giresunspor, Konyaspor ile karşılaştı. Peki Giresunspor-Konyaspor maç sonucu kaç kaç? Giresunspor puan durumu ne? Giresunspor kaçıncı sırada? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-09-19 16:14:00 - 2021-09-19 16:14:57
Giresunspor puan durumu nedir? Giresunspor Süper Lig 5. hafta maç sonucu

Süper Lig'in 5. haftasında GZT Giresunspor ile İttifak Holding Konyaspor 0-0 berabere kaldı. Süper Lig'de 5'nci hafta heyecanı devam Giresun'da devam etti. Süper Lig'de henüz puanı bulunmayan GZT Giresunspor, İttifak Holding Konyaspor'u evinde misafir etti. Çotanak Spor Kompleksi'ndeki mücadeleyi Volkan Bayarslan dödük çaldı.

Giresunspor-Konyaspor maç sonucu

Karşılaşma 0-0 eşitlikle noktalandı. Süper Lig'de gol atamayan tek takım olan GZT Giresunspor, ilk 4 haftada Galatasaray, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor'a mağlup olmuştu. Ev sahibi, bu sonuçla bu sezon ligdeki ilk puanını aldı. Giresunspor 1 puan ile ligde 18. sırada yer almakta.

Geride kalan 5 maç sonunda 11 puana ulaşan İttifak Holding Konyaspor ise, namağlup unvanını korudu ve 3. sırada konumlandı.

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