  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Giresunspor ligi galibiyetle tamamlamak istiyor

Kulüp asbaşkanı Mehmet Fevzi Usta: - "Altay maçından üç puanla ayrılıp ligi galibiyetle tamamlamak istiyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-07-16 15:46:13 -
Giresunspor ligi galibiyetle tamamlamak istiyor

GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig'in 34. haftasında 18 Temmuz Cumartesi günü Altay ile karşılaşacak Giresunspor'da, kulüp asbaşkanı Mehmet Fevzi Usta, bu maçtan üç puanla ayrılıp ligi galibiyetle tamamlamak istediklerini belirtti.

Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligi güzel bir futbolla noktalamak istediklerini söyledi.

Ligde herhangi bir hedeflerinin olmadığını ifade eden Usta, "Tabii bu, mücadele etmeyeceğimiz anlamına gelmez. Genç bir kadroyla sahada olacağız, futbolcularımız istekli olacaktır. Giresunspor'a yakışanı yapacağız. Altay maçından üç puanla ayrılıp ligi galibiyetle tamamlamak istiyoruz." diye konuştu.

Usta, play-off hedefini gerçekleştiremedikleri için taraftarlardan özür dileyerek, şunları kaydetti:

"Son maçta güzel bir futbolla taraftarların da gönlünü almak istiyoruz. Yönetim kurulu olarak son maçımız, bir kongre kararı var. Ağustos ayı içerisinde Giresunspor'un yeni yönetim kurulu oluşacaktır. Biz hiçbir yere taraf değiliz. Kim Giresunspor'u iyi yerlere getirecekse destek olacağız."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı