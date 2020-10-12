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Spor Giresunspor, ligdeki çıkışını sürdürmek istiyor
Spor

Giresunspor, ligdeki çıkışını sürdürmek istiyor

Basın Sözcüsü Ferhat Karademir: -"Son 3 maçta 7 puan toplayarak ligde çıkış yakaladık. Bu başarıyı hafta sonu deplasmanda oynayacağımız Ankaraspor karşısında da galip gelerek sürdürmek hedefimiz"

Yeniakit Publisher
2020-10-12 14:06:50 -
Giresunspor, ligdeki çıkışını sürdürmek istiyor

GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig'in 5. haftasında 18 Ekim Pazar günü deplasmanda Ankaraspor'a konuk olacak Giresunspor'un basın sözcüsü Ferhat Karademir, karşılaşmayı kazanarak çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyledi.

Karademir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son oynadıkları 3 maçta 7 puan toplayarak önemli bir çıkış yakaladıklarını belirtti.

Ankaraspor maçı öncesi lige verilen aranın da bu karşılaşmaya hazırlanmaları açısından önemli fırsat olduğunu vurgulayan Karademir, Ankara deplasmanından da 3 puan elde etmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Yeni kurulan bir takım olduklarını ve uyum sürecini atlattıkça başarılı skorlara imza attıklarına vurgu yapan Karademir, şöyle konuştu:

"Son 3 maçta 7 puan toplayarak ligde çıkış yakaladık. Bu başarıyı hafta sonu deplasmanda oynayacağımız Ankaraspor karşısında da galip gelerek sürdürmek hedefimiz. Zor maç olacağını biliyoruz. Milli maç arasının da verdiği avantajı da kullanarak en iyi şekilde hazırlanıyoruz."

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