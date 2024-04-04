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Spor Giresunspor ‘Kumpas Davası’nda son dakika! 1 Lig’e veda etmişlerdi
Spor

Giresunspor ‘Kumpas Davası’nda son dakika! 1 Lig’e veda etmişlerdi

Yeniakit Publisher
2024-04-04 17:56:00 -
Giresunspor ‘Kumpas Davası’nda son dakika! 1 Lig’e veda etmişlerdi

Giresun 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Giresunspor kumpas davası dosyasını Giresun 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne iade etti. 1. Ağır Ceza Mahkemesi, dava dosyasının ağır ceza kapsamına girmediğine karar verdi.

Giresunspor eski Kulüp Başkanı Hakan Karaahmet, yönetim kurulu üyeleri ve eski kulüp personelleri hakkında açılan ve dava dosyası Giresun 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk edilen soruşturmada son dakika gelişmesi. Giresun 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılan inceleme sonucu, dava dosyasının ağır ceza kapsamına girmediğine karar verildi.

ADALET KUMPAS DAVASINA ‘DUR’ DEDİ

Giresun 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Giresunspor kumpas davası dosyasını Giresun 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne iade etti. Ağır Ceza Mahkemeleri’nde nitelikli dolandırıcılık dosyalarının görüşüldüğü, Giresunspor kumpas davası dosyasının nitelikli dolandırıcılık kapsamına girmediği kaydedildi. Böylelikle Giresun’da adalet kumpas davasına ‘dur’ dedi.

YARGI ARTIK FETÖ TALİMATLARIYLA İŞLEMİYOR!

Giresun 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararının ardından Türkiye ve Giresun’da yargının artık FETÖ talimatlarıyla yürümediği ve işlemediği bir kez daha gözler önüne serildi.

Eski kulüp başkanı, yönetici ve personelleri hakkında asılsız iddialarla açıldığı Giresun kamuoyu tarafından çok iyi bilenen soruşturma dosyasına ilk cevabı Giresun 1. Ağır Ceza Mahkemesi vermiş oldu. Artık yargıda adaletin çok iyi işlediği ve yerini bulduğu ortaya çıkmaya başladı. Giresunspor kumpas davasında da adalet er veya geç tam manasıyla yerini bulacaktır.

 
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