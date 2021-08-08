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Spor Giresunspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta?
Spor

Giresunspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta?

Giresunspor Fenerbahçe maçı canlı izle | Süper Lig'de yeni sezon 13 Ağustos Cuma günü başlayacak. Yeni sezon öncesinde Fenerbahçe ile Giresunspor karşı karşıya gelecek. Peki, Giresunspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2021-08-08 20:36:00 -
Giresunspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta?

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe ile Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Peki, Giresun Fenerbahçe maçı ne zaman?

Giresunspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta?

Süper Lig’de yeni sezon 13 Ağustos akşamı Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak maçla başlayacak. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe ile Giresunpor hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe ile Giresuspor 9 Ağustos Pazartesi günü saat 20.00'de Çotanak Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek. Giresunspor Fenerbahçe maçı TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

 

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