Giresunspor Eskişehirspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? TFF 1. Lig 9. hafta
TFF 1. Lig'de 9. hafta bugün ve yarın oynanacak 4 karşılaşmayla son bulacak. Cesar Grup Ümraniyespor'un maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturduğu ligde Giresunspor sahasında Eskişehirspor'u konuk edecek. Futbolseverler karşılaşma öncesi maça dair yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Giresunspor Eskişehirspor maçı ne zaman? Maç saat kaçta hangi kanalda? TFF 1. Lig'de son durum ne? TFF 1. Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte detaylar...
TFF 1. Lig'de 9. hafta bugün ve yarın oynanacak 4 karşılaşmayla son bulacak. Cesar Grup Ümraniyespor'un maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturduğu ligde Giresunspor sahasında Eskişehirspor'u konuk edecek. Futbolseverler karşılaşma öncesi maça dair yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Giresunspor Eskişehirspor maçı ne zaman? Maç saat kaçta hangi kanalda? TFF 1. Lig'de son durum ne? TFF 1. Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte detaylar...
Giresunspor Eskişehirspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Giresunspor Eskişehirspor maçı bugün saat 16.30'da başlayacak. Mücadele Bein Sports Max 2'den naklen yayınlanacak.
TFF 1. Lig 9. hafta fikstürü
TFF 1. Lig puan durumu