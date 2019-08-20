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Giresunspor daha mücadeleci olacak

Teknik direktör Erkan Sözeri:- "Gitgide formanın her yerini teriyle ıslatan bir takım olacağız. Bundan hiç kuşkum yok, oyuncularımın da kuşkusu yok"

20 Ağustos 2019 Salı 22:13
Giresunspor daha mücadeleci olacak

GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, gitgide formanın her yerini teriyle ıslatan bir takım olacaklarını belirterek, "Bundan hiç kuşkum yok, oyuncularımın da kuşkusu yok." dedi.

Sözeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk maçta camiayı ve taraftarı üzdüklerini ancak zaman ilerledikçe her şeyin yerine oturacağını vurguladı.

Oyuncuların ilk maçın heyecanını yaşadığını dile getiren Sözeri, "Giresun taraftarı Menemenspor maçına çok ilgi gösterdi. Taraftarımız önünde kaybetmek bizi biraz üzdü, üç puan hediye etmek isterdik. Hayal kırıklığı yaşamasınlar, iyi bir konuma geleceğiz, onlara layık olduğumuzu göstereceğiz." diye konuştu.

Sözeri, ilk haftalarda hedefe oynayan her takımın puan kayıpları yaşayabileceğinin altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Biz de bu sonuçlardan birini aldık. Gitgide formanın her yerini teriyle ıslatan bir takım olacağız. Bundan hiç kuşkum yok, oyuncularımın da kuşkusu yok. Ümraniyespor maçı bizim için çok kıymetli, o maçtan puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz. Onlar da deplasmanda iyi bir galibiyet aldılar. Lig uzun bir maraton, uzun bir maratonda iyi başlamak her zaman avantajdır ama ivme kazanarak gidersek her şey daha güzel olacak."


- Ümraniyespor maçı hazırlıkları


Yeşil-beyazlı takım, 25 Ağustos Pazar günü deplasmanda oynayacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarını Giresunspor Tesislerinde teknik direktör Sözeri yönetiminde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Giresunspor, Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden 1926 Bulancakspor ile pilot takım anlaşması imzaladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Gençlik Geliştirme Projesi kapsamında 1926 Bulancakspor ile pilot takım anlaşması imzaladığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Başkanımız Sacit Ali Eren, 1926 Bulancakspor Başkanı Dursun Karahasan, Giresun Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Bulut, Giresun Gençlik ve Spor Şube Müdürü Halil Demirel ve Altyapı Koordinatörümüz Hakan Kurt'un yer aldığı imza töreninde anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olması temennisinde bulunuldu."

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 22:13
  1. Giresunspor
  2. Giresunspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri
  3. TFF 1. Lig

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