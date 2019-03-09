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Giresunspor-Boluspor: 3-1

1. Lig'in 25. haftasında Giresunspor, sahasında Boluspor'u 3-1 yendi.

09 Mart 2019 Cumartesi 15:45
Giresunspor-Boluspor: 3-1

Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Onur Özütoprak, Oğuz Kağan Çalışır, Bersan Duran

Giresunspor: Kayacan Erdoğan, Berkan Yıldırım, Aykut Demir, Renan, Hüsamettin Tut, Tevfik Altındağ, Landel, Çağlar Birinci, Muhammet Reis (Dk. 90 Mehmet Taş), Volkan Okumak (Dk. 71 Emre Nefiz), Dauda (Dk. 59 Ba Adama)

Boluspor: Gökhan Değirmenci, Ufuk Budak, Dimov, Hayrullah Bilazer, Ümit Kurt, Billal Sebaihi (Dk. 63 Vukadinovic), İshak Çakmak, Burak Asan, Mustafa Durak (Dk. 90 Mutlu Güler), Akabueze, Mustafa Batuhan Altıntaş (Dk. 63 Özgür Can Özcan)

Goller: Dk. 29, Dk. 55 ve Dk. 88 (penaltıdan) Muhammet Reis (Giresunspor), Dk. 77 Özgür Can Özcan (Boluspor)

Kırmızı kart: Dk. 6 İshak Çakmak (Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Dauda, Dk. 43 Hüsamettin Tut (Giresunspor), Dk. 33 Ümit Kurt, Dk. 35 Billal Sebaihi (Boluspor)

 

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Giresunspor, sahasında Boluspor'u 3-1 yendi.

Giresunspor, 7. dakikada Dauda ile penaltı atışından yararlanamadı.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 15:45
  1. Boluspor
  2. Giresunspor
  3. Spor Toto 1. Lig

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