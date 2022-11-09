Giresunspor-Ankaraspor maç sonucu
Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Giresunspor ile Ankaraspor karşılaştı. Türkiye Kupası maçlarını yakından takip edenler ise maçın sonucunu araştırmaya başladı.
Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. 4.eleme turunda Giresunspor, Ankaraspor'u konuk etti. Peki, maç kaç kaç bitti?
Giresunspor-Ankaraspor maç sonucu
Giresunspor konuk ettiği Ankaraspor'u 3-2 mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı.
18. dakikada Recep'in yerden pasında topla buluşan Engin'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
53. dakikada ceza sahası dışı hafif sağ çaprazında kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Bahattin, çektiği sert şutla farkı 2'ye çıkaran golü attı. 0-2
60. dakikada gelişen Giresunspor atağında rakip savunmadan seken topa gelişine vuran Savicevic, takımının ilk golünü kaydetti. 1-2
70. dakikada Giresunspor'da Savicevin'in pasında topla buluşan Sainz, rakip ceza yayından çektiği şutla skora dengeyi getirdi. 2-2
76. dakikada oyuncu değişikliği haklarını kullanan Ankaraspor'da sakatlanarak oyundan çıkan Gökhan Kurumuş, takımını 10 kişi bıraktı.
90+3. dakikada Giresunspor'da Savicevic'in uzak mesafeden kaleye çektiği şut, kaleci Bayram'dan sekerek ağlarla buluştu. 3-2