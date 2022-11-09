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Spor Giresunspor-Ankaraspor maç sonucu
Spor

Giresunspor-Ankaraspor maç sonucu

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Giresunspor ile Ankaraspor karşılaştı. Türkiye Kupası maçlarını yakından takip edenler ise maçın sonucunu araştırmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2022-11-09 15:47:00 -
Giresunspor-Ankaraspor maç sonucu

Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. 4.eleme turunda Giresunspor, Ankaraspor'u konuk etti. Peki, maç kaç kaç bitti?

Giresunspor-Ankaraspor maç sonucu

Giresunspor konuk ettiği Ankaraspor'u 3-2 mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı.

18. dakikada Recep'in yerden pasında topla buluşan Engin'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

53. dakikada ceza sahası dışı hafif sağ çaprazında kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Bahattin, çektiği sert şutla farkı 2'ye çıkaran golü attı. 0-2

60. dakikada gelişen Giresunspor atağında rakip savunmadan seken topa gelişine vuran Savicevic, takımının ilk golünü kaydetti. 1-2

70. dakikada Giresunspor'da Savicevin'in pasında topla buluşan Sainz, rakip ceza yayından çektiği şutla skora dengeyi getirdi. 2-2

76. dakikada oyuncu değişikliği haklarını kullanan Ankaraspor'da sakatlanarak oyundan çıkan Gökhan Kurumuş, takımını 10 kişi bıraktı.

90+3. dakikada Giresunspor'da Savicevic'in uzak mesafeden kaleye çektiği şut, kaleci Bayram'dan sekerek ağlarla buluştu. 3-2

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