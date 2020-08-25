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Aktüel Giresun'daki selde kaybolan asker ve vatandaşları arama çalışmaları devam ediyor
Aktüel

Giresun'daki selde kaybolan asker ve vatandaşları arama çalışmaları devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-08-25 19:00:19 -
Giresun'daki selde kaybolan asker ve vatandaşları arama çalışmaları devam ediyor

GİRESUN (AA) - Giresun'da ve ilçelerinde selde kaybolan jandarma personeli ile vatandaşları arama çalışmaları sürdürülüyor.

Sele araçlarında yakalanan ve kaybolan vatandaşların bulunması için AFAD koordinasyonunda 4 bölgede arama çalışması yapılıyor.

Tirebolu-Doğankent yolunun 12. kilometresinde sele kapılan jandarma aracındaki personelin bulunması için iş makineleri menfezin çöktüğü yerde kazı çalışması yapıyor.

Helikopter ve drone ile de havadan Harşit çayı yatağı taranıyor. Arama çalışmalarında kadavra köpekleri de kullanılıyor.

Ekipler farklı yerlerde dere yatağı boyunca dere içerisinde ve kenardaki bataklık ile çamurlu alanları arıyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dere ile denizin buluştuğu noktalarda aramalarını devam ettiriyor.

Ekipler havanın kararmasıyla da belirlenen yerlerde çalışmalarını sürdürüyor.

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