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Yerel Giresun’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 10 yaralı
Yerel

Giresun’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 10 yaralı

Karlı ve buzlu yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsü, şarampole yuvarlandı. Feci kazada 1’i ağır 10 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-24 21:06:00 -
Giresun’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 10 yaralı

Gümüşhane'den İstanbul'a giden Serdar Özer idaresindeki 29 AJ 029 plakalı yolcu otobüsü, Şebinkarahisar çıkışı Aspasa mevkisinde karlı ve buzlu yolda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

39 yolcunun bulunduğu otobüste 1’i ağır, 10 kişi yaralandı.

İnceleme başlatıldı

Yaralılar Şebinkarahisar Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

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